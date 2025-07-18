Неделя в кино: Иерусалимский кинофестиваль – что смотреть в израильской программе

17 июля стартовал 42-й Иерусалимский кинофестиваль. О международной программе смотра Newsru рассказывал здесь. Теперь поговорим о том, что посмотреть в конкурсной программе израильского кино. Кстати, фильмы израильских режиссеров в конкурсной программе параллельно участвуют и в другом – невидимом для зрителей пока – соревновании. В эти дни члены израильской Академии кино и телевидения смотрят в Синематеке Тель-Авива фильмы, представленные на главную кинопремию года "Офир". А картина, которая будет признана жюри "Офир" лучшей, поедет представлять Израиль на премии "Оскар". Но пока поговорим о конкурсе израильского кино Иерусалимского кинофестиваля.

Всего в конкурсе восемь израильских фильмов. Нашумевшая после премьеры в Каннах лента Надава Лапида "Да" в конкурс не попала, как и на Лазурном берегу. Судя по всему, отборщики обоих фестивалей считают эту радикальную яркую ленту, которую международные критики называют одной из самых ярких премьер Канн, слишком экстравагантной даже для фестивального жюри. Но "Да" покажут в Иерусалиме зрителям и академикам "Офир" в Тель-Авиве. А поскольку фильм получает исключительно восторженные отзывы, особенно за неординарность и новизну киноязыка, есть большая вероятность, что именно Лапид поедет представлять Израиль на "Оскар".

Еще одна лента из программы Канн в расписании Иерусалимского кинофестиваля – картина Ор Синай "Мама" с Евгенией Додиной в главной роли. Впервые в Каннах Синай побывала 10 лет назад с короткометражной лентой "Анна", в которой тоже играла Додина. Фильм победил в программе студенческих фильмов и, согласно уставу Канн, режиссер получила право представить на Лазурном берегу свой полнометражный дебют впоследствии. Правда, правом этим можно воспользоваться только в течение десяти лет, и Ор Синай чуть было не упустила эту возможность из-за войны – причем не израильской, а российско-украинской. По изначальному сценарию главная героиня "Мамы" должна была быть украинкой, работающей в Израиле домработницей, а потом отправляющейся на родину, чтобы понять, что здесь ее уже не ждут. Синай много раз бывала в Украине, нашла продюсеров, выбрала локации. Но прямо накануне съемок началось полномасштабное вторжение и все пришлось начинать заново, а Евгении Демидовой вместо украинского языка в срочном порядке учить польский – теперь ее героиня Мила родом из польского райцентра, куда ей придется вернуться в неожиданный отпуск. "Мама" при кажущейся простоте сюжета (возвращение домой, когда уже и дом не дом, и родные живут какую-то другую жизнь) – пожалуй, один из самых ненавязчивых гуманистических фильмов последних лет. Здесь ничего не декларируется, люди не делятся на плохих и хороших, нет героя и антигероя. Построенный на драме отчуждения, фильм не выносит приговоров, а позволяет своим героям слабости, злость, отчаяние и любовь. Невероятная актерская харизма Евгении Додиной и очень зрелая драматургия Ор Синай – фильм "Мама" не просто отличное кино, но и большая надежда, что в Израиле появилась еще одна яркая постановщица.

Еще одна лента, которая говорит о проблемах русскоговорящей диаспоры в Израиле, – "Дома" Вероники Николь Тетельбаум, премьера которого состоялась на Берлинале в феврале этого года. Фильм, похожий на сон (и такие сны, наверное, преследуют многих репатриантов и эмигрантов), в котором главный герой в поисках дома и собственной идентичности натыкается лишь на чужие, отталкивающие его пространства. Главный герой этой картины – небинарная персона Саша. Саша просит его "он", семья, приехавшая в Израиль из постсоветского пространства, не принимает его выбор. Затуманенное, порой расплывающееся черно-белое изображение, неловкость и отчаянье одиночества, старые дома, в которых когда-то Саша жил, но теперь не находит себе места. Это киноразмышление об идентичности, чужести и неприкаянности, доме как безопасном пространстве, которое предает. Вероника Тетельбаум в разных интервью признается, что, хотя ее саму привезли в Израиль в раннем детстве, она так и будет себя всегда чувствовать здесь репатрианткой. И это ощущение ей очень точно удается передать через кино.

В конкурсе Иерусалимского кинофестиваля оказалась и лента, премьера которой состоялась на фестивале Трайбека, – "Чужой язык" Михаль Брезис и Одеда Бен-Нуна. Тоже в какой-то степени размышление о поисках себя и своего места в мире. В основу фильма, как и в случае с "Мамой", легла короткометражка "Айя", которая была номинирована на премию "Оскар" в 2014 году. Главная героиня "Чужого языка" тоже Айя в исполнении звезды "Фокстрота" Сары Адлер. Отправившись встречать мужа в аэропорт, Айя случайно уезжает из аэропорта вовсе не с законным супругом, а с незнакомцем. Ночь в его комнате в отеле оказывается лучшими часами ее жизни, и когда наутро он исчезает, Айя осознает, что только отыскав и поняв его, она встретится с тем, чего хочет она сама. В фильме также снимали немецкий актер Ларс Эдингер и звезда израильской сцены Йехезекель Лазаров.

И, наконец, еще одна лента, которая наверняка обратит на себя внимание жюри и зрителей, – фильм "Море" Шая Кармели-Полака. Это история 12-летнего Халеда, который живет в палестинской деревне с бабушкой, братьями и сестрой, пока отец зарабатывает на жизнь в Израиле. Халед очень ждет школьной поездки на море, но на КПП мальчика высаживают из автобуса – почему-то у ребенка нет разрешения на пересечение границы с Израилем. От обиды ребенок решается самостоятельно добраться до моря, пробирается на израильскую территорию вместе с палестинскими рабочими-нелегалами и бродит по Тель-Авиву в поисках пляжа, попутно удивляясь жизни большого города. Это несложно устроенное роуд-муви, обреченное на грустный финал, может быть, и не отличается новизной кинематографического языка, но рассказанная Кармели-Полаком история будет полезна израильской аудитории.