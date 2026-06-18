Netflix отказался от продолжения сериала братьев Дафферов

Netflix не будет продлевать фантастический сериал "Бороуз" на второй сезон. Проект от братьев Даффер, создателей культового хита "Очень странные дела", завершится после первого сезона.

Решение оказалось неожиданным, поскольку ранее обсуждалось продолжение шоу. По информации Deadline, для второго сезона уже была собрана команда сценаристов, а среди возможных планов рассматривалась даже съемка второго и третьего сезонов подряд.

"Бороуз", который многие называли "Очень странными делами для пожилых", получил хорошие отзывы критиков, однако не сумел привлечь широкую аудиторию. За премьерный уикенд сериал набрал 5,6 млн просмотров. В первую полноценную неделю этот показатель вырос до 9,5 млн, но уже на следующей неделе упал до 3,7 млн, что фактически поставило под сомнение перспективы дальнейшего роста интереса к проекту.

Аналитики также отмечают, что на результат могла повлиять усталость зрителей от проектов братьев Даффер. "Бороуз" стал уже вторым мистическим сериалом продюсеров, вышедшим в этом году после Something Very Bad Is Going to Happen, который Netflix также не планирует продолжать. Кроме того, релиз состоялся вскоре после финала "Очень странных дел", ставшего одним из самых обсуждаемых телевизионных событий последних лет.

Свою роль могли сыграть и высокие производственные затраты. Как и "Очень странные дела", "Бороуз" активно использовал спецэффекты, а участие звездного актерского состава, в который вошли Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Денис О"Хэр, Кларк Питерс и Билл Пуллман, заметно увеличило бюджет проекта.

После закрытия "Бороуз" единственным проектом братьев Даффер на Netflix остается анимационный сериал "Очень странные дела: Истории из 85-го". При этом на днях стало известно, что Дафферы приступили к работе над полнометражным фильмом для студии Paramount, куда они ушли, отказавшись от сотрудничества с Netflix. Картина, пока остающаяся безымянной, выйдет на экраны 3 ноября 2028 года. За сценарий и режиссуру отвечают сами Мэтт и Росс Дафферы, а производством займется их собственная компания Upside Down Pictures – это станет стартом их эксклюзивного четырехлетнего контракта с Paramount после долгого сотрудничества с Netflix. Возможно, причиной остановки работой над новыми сезонами Бороуза стал этот проект.