Неделя в кино: «Бороуз» -- новый хит от создателей "Очень странных дел"

Создателям культового шоу "Очень странные дела" братьям Дафферам снова удалось всех поразить и обмануть. Сначала они сняли сериал "Очень странные дела" для взрослых, в котором главные герои – дети. А теперь спродюсировали шоу "Бороуз" для сегодняшних 40-летних, в котором главные герои – пожилые люди. Правда, создателями сериала числятся Джеффри Эддисс и Уилл Мэттьюз, авторы нашумевшего мультипликационного шоу "Темный кристалл: Эпоха сопротивления", но Дафферов здесь явно виднее и слышнее. И если в ОСД поколение сегодняшних 40-летних переживало ностальгию по 80-м, поеживаясь от детских фобий, то "Бороуз" сталкивает нас со страхом старости, которая неожиданно оказалась не за горами. А в пустыне.

Бороуз – рай для пожилых людей. Элитный поселок в пустыне Нью-Мексико, где можно круглые сутки играть в гольф (вроде как символ богатства и престижа, но на самом деле самое унылое занятие в мире), плавать в бассейне, есть красивые пирожные и рассекать на гольф-карах. Правда, бывшему инженеру Сэму Куперу (отличная роль Альфреда Молины) все это категорически не по душе. Он тяжело переживает внезапную смерть жены, злится на нарочито приветливых сотрудников Бороуза и абсолютно не собирается вливаться в стройные ряды благостно доживающих свой век. Когда единственный человек, которому удается растопить сердце мрачного Сэма, погибает у него на глазах в щупальцах ужасного монстра, Сэм берется расследовать его смерть. Ведь это точно гораздо увлекательнее (и полезнее), чем играть в гольф.

Правда, когда живешь в коммуне, даже монстров придется ловить в компании. Поэтому мрачному Сэму придется терпеть въедливую бывшую журналистску Джуди (Элфри Вудард), которая была влюблена в погибшего, и ее мужа Арта (Кларк Питерс), который самозабвенно покуривает травку и надеется узреть божественное присутствие, а увидит лишь неверность жены, отвязную Рене (невероятная в свои 70 лет Джина Дэвис) и ее юного друга, местного охранника Паза (Карлос Миранда), которые внезапно обнаруживают, что любви все возрасты покорны. Венчает этот букет бывший врач Уолли (Денис О"Хэр), умирающий от рака. Каждый из них по-своему пытается вырваться (хотя бы психологически) из Бороуза. И каждому в какой-то момент хватает смелости признать, что кроме Бороуза, им некуда идти. Поэтому приходится спасать то, что есть.

Впрочем, "Бороуз" вовсе не о смирении со старостью (хоть и о смирении со смертью). Он скорее о том, что никакой старости вовсе не бывает, если ты готов поверить в монстров (а как в них не верить, если они каждую ночь наведываются к тебе в спальню) и задать им серьезную трепку. Дафферов не подводит их фирменный стиль и остроумная маскировка. Еще в "Очень странных делах" под прикрытием увлекательных sci-wi приключений они настойчиво напоминали зрителям о том, что самые страшные монстры вовсе не в Изнанке, а вполне себе здесь рядом, на поверхности. Поэтому и кульминацией сериала стала не финальная битва с монстром, а выступление одного из главных героев на школьном выпускном, где он, наконец, позволил себе сказать все, что думает, о пожравшем детство героев монстре: лицемерной, безжалостной, злой социальной системе, от которой никак не скрыться. Вот и "Бороуз" при лихо закрученном сюжете, восхитительных актерских работах и пасхалках для синефилов (сериал как будто пародирует sci-wi шоу и фильмы ужасов 80-х, когда его герои были молоды) – еще одна попытка Дафферов поговорить со зрителем о главном. Например, о милосердии, бессмертии и смерти. Но с таким задором и нежностью, что даже монстры не устоят перед обаянием бросивших им вызов героев,.