Галь Гадот выступила против антисемитизма, заявив о праве евреев на Землю Израиля

Израильская киноактриса Галь Гадот выступила на церемонии вручения ей Почетной награды Антидиффамационной лиги, которой она была удостоена за вклад в борьбу против антисемитизма.

"Меня зовут Галь, и я еврейка", – начала выступление голливудская актриса, добавив, что в нашем безумном мире это простое заявление воспринимается как провокационное действие. Она отметила, что ненависть, нетерпимость и лицемерие находятся на подъеме, и нынешнее поколение никогда не сталкивалось с такой волной антисемитизма.

Она потребовала освобождения заложников, а также призвала евреев не молчать – даже когда молчат все остальные. "Как израильтянка я знала, что антисемитизм и ненависть к Израилю существуют, но происхождение никогда не было для меня определяющим аспектом. 7 октября все изменилось", – сказала Галь.

"Я и представить не могла столь масштабного убийства евреев, я и представить не могла, чтобы на улицах городов в США и по всему миру проходили демонстрации не осуждающие ХАМАС, а празднующие и оправдывающие убийства евреев", – отметила она.

Гадот призналась, что в прошлом избегала высказываний по политическим темам, считая себя гражданином мира. Теперь она ощущает необходимость борьбы с антисемитизмом: "Мы бросим антисемитам вызов, мы победим их, потому что наша любовь сильнее их ненависти".

Галь рассказала, что не соблюдает традиции, но 7 октября нашла утешение в синагоге. "Я ощутила силу объятий моего народа, тепло нашей общины. В этот момент хаос внешнего мира отступил", – сказала она, добавив, что почувствовала, насколько евреи связаны между собой.

Она рассказала о своей семье, где пережившие Холокост породнились с евреями, жившими в Земле Израиля на протяжении поколений: "Израиль – он как моя семья. Он бросает спасательный круг тем, кто бежит от преследования, погромов и Холокоста. Он историческая родина еврейского народа, здесь наши корни, мы коренное население этой земли".

"Мы древний народ с древней историей и древней родиной. Мы празднуем жизнь, мы стремимся сделать будущее лучшим и мирным. И мы не собираемся умолять других о поддержке. Мы сами должны поддерживать друг друга. Меня зовут Галь. Я еврейка. Народ Израиля жив!" – завершила она свое выступление.