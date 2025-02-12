Представителем Азербайджана на "Евровидении" стал еврейский певец Асаф Мишиев

По результатам голосования экспертов в азербайджанском отборе на "Евровидение-2025" победила группа Mamagama, соединяющая традиционную азербайджанскую музыку с западными стилями – от гитарного рока до электроники.

Ансамбль состоит из трех участников, которые в официальных презентациях подписываются только именами: Асаф (вокал), Хасс (гитара) и Ариф (ударные). Впрочем, не секрет, что полное имя вокалиста Асафа – Сафаэль Мишиев, и он известен в том числе за пределами Азербайджана: в 2020 году Мишиев принимал участие в шоу "Голос" на российском телевидении, вошёл в команду Полины Гагариной и дошёл до этапа нокаутов. Мишиев – из горских евреев, и, как выяснилось, происхождение для него – не пустой звук.

В интервью Ynet музыкант рассказал, что владеет ивритом, поскольку учился в еврейской школе в Баку, а сегодня преподаёт вокал в еврейском общественном центре в азербайджанской столице. Среди любимых музыкантов Мишиев назвал группу Mercedes Band, англоязычного иерусалимского певца и композитора Асафа Авидана, а также франко-израильскую певицу Яэль Наим. Артист два раза был в Израиле – сначала в рамках программы "Таглит", а затем на музыкальном конкурсе еврейских исполнителей со всего мира, в котором одержал победу.

По словам Мишиева, он чувствует, что будет представлять на "Евровидении" не только Азербайджан, но и весь еврейский народ. Он также пожелал удачи израильской певице Юваль Рафаэль, которая поедет на конкурс в 2025 году.