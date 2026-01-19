Звезду сериала "Игра престолов" критикуют за русский язык

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк подверглась острой критике пользователей соцсетей за то, что сыграла в сериале "Пони", действие которого происходит в России в 1977 году. Героиня Кларк – секретарь американского посольства в Москве, муж которой погибает в авиакатастрофе в Подмосковье при невыясненных обстоятельствах. Вместе с коллегой (Хейли Лу Ричардсон), муж которой погиб в той же аварии, героиня Кларк начинает собственное расследование уже как агент ЦРУ. Шоураннеры проекта – автор сериала об Анне Франк "Маленький огонек" Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон, снявший шоу "Мистер Робот".

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на Эмилию Кларк, героиня которой говорит на русском языке. С их точки зрения, сегодня, когда Россия ведет войну в Украине, актриса не должна была участвовать в проекте, действие которого происходит в Москве. Пусть даже это и шпионский триллер, а действие перенесено в 70-е годы.

Сама Эмилия Кларк признается, что играть на русском языке ей было очень тяжело. Она не говорит на русском, и перед съемками ей пришлось нанять преподавательницу, которая на первом же уроке довела ее до слез. В интервью актриса рассказывает, что после роли в "Игре престолов", где ей приходилось говорить на выдуманных языках – дотракийском и валирийском – она думала, что выучить строки диалогов на русском будет не так сложно. Но в итоге работа над произношением оказалась очень сложной задачей.