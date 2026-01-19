На израильском слэме победила конкурсантка, раскритиковавшая Академию языка иврит

Поэтесса и артистка разговорного жанра Мааян Ор из Тель-Авива стала победительницей конкурса "Большой слэм" 2025 проекта и отправится представлять Израиль на чемпионате мира артистов разговорного жанра, который в этом году пройдёт в Париже. Ор впервые участвовала в конкурсе.

Ключевым моментом финала стал её текст "Мааян с одной "йуд"" – остроумное и одновременно болезненное выступление о том, как "маленькая ошибка" в написании имени превращается в удар по идентичности, чувству принадлежности и самоуважению. В своем монологе Мааян критикует Академию языка иврит за введение новых правил, которые, по ее словам, не опираются ни на какую логику, и за стремлению к системе "упрощенного письма". Посылом ее монолога стало ощущение авторитарного навязывания "сверху" того, как правильно, а как нет.

В выступлении Ор использует точные комические примеры того, как одна буква меняет смысл: от игры слов с именами до абсурдных превращений вроде "секунда с бэйби" в "год с Биби", демонстрируя, насколько глубоко язык вплетён в культурные, политические и личные смыслы.

Мааян Ор – импровизаторка, драматург, сценаристка и актриса, студентка сценарного направления Сам Шпигель, участница импров-группы "Форплей" и артистка театра Тмуна.