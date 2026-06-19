Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба

Иранская певица Парасту Ахмади и восемь участников приговорены к 74 ударам плетью, двухлетнему запрету на выезд из страны и запрету на творческую деятельность. Приговор стал наказанием за концерт, который транслировался на YouTube в декабре 2024 года.

Власти обвинили музыкантов в создании и распространении "непристойного и аморального контента" в интернете. Поводом стало выступление Ахмади, во время которого она появилась перед камерой без обязательного в Иране хиджаба. На певице было длинное черное платье с открытыми шеей и руками, а на сцене ее сопровождали четверо музыкантов-мужчин.

Накануне концерта Ахмади опубликовала ссылку на трансляцию и написала: "Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых любит. Это право, которым я не могу пренебречь, – петь для страны, которую так люблю".

После выступления силовики провели обыск в доме певицы, вызвали ее на допрос и объявили о начале уголовного преследования. Были также задержаны пианист Эхсан Бейракдар и гитарист Сохейль Факих-Насири. Позже всех участников дела отпустили под судебный надзор и залог, однако расследование продолжилось.

По словам представителей полиции провинции Мазандаран, причиной преследования стала публикация видеозаписи, которую власти сочли противоречащей общественным нормам и ценностям. В результате суд признал участников концерта виновными и вынес приговор.