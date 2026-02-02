x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 09:04
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Иране арестован соавтор сценария фильма Джафара Панахи "Простая случайность"

Канны
Иран
Оскар 2026
время публикации: 02 февраля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 08:36
В Иране арестован соавтор сценария фильма Джафара Панахи "Простая случайность"
Andreea Alexandru/Invision/AP

В Иране арестован сценарист и активист Мехди Махмудиан, соавтор сценария фильма Джафара Панахи "Простая случайность", получившего "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Арест произошел 31 января после того, как Махмудиан подписался под открытым письмом иранских кинематографистов в поддержку протестующих и против насилия властей. Письмо подписали также сам Панахи, режиссер Мохаммад Расулоф и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади.

В заявлении говорилось, что массовые убийства и репрессии против участников протестов являются организованным государственным преступлением против человечности. Авторы возлагают основную ответственность за происходящее на верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи и репрессивную структуру действующего режима, обвиняя власти в систематическом нарушении базовых прав граждан.

Сообщается, что вместе с Махмудианом были задержаны еще два подписавшие документ кинематографиста – сценаристы Вида Раббани и Абдулла Момени.

Мехди Махмудиан является одним из четырех соавторов сценария фильма "Простая случайность", рассказывающего о бывших политических заключенных, получивших возможность отомстить офицеру, причастному к их пыткам. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и номинирована на премию Американской киноакадемии "Оскар".

Джафар Панахи в комментарии изданию IndieWire осудил арест коллеги и выразил обеспокоенность его судьбой, подчеркнув, что Махмудиан является не только правозащитником, но и человеком с высоким чувством моральной ответственности.

Сам Панахи неоднократно подвергался преследованию со стороны иранских властей. В декабре 2025 года он был заочно приговорен к одному году тюремного заключения и двухлетнему запрету на выезд из страны и намерен обжаловать приговор.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 13 января 2026

Иранские кинематографисты просят международное сообщество о "немедленной" помощи протестующим
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 января 2026

Джафар Панахи и десятки иранских кинематографистов выступили в поддержку протестующих