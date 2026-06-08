Иранский режиссер Джафар Панахи приговорен к году тюрьмы и двухлетнему запрету на выезд из страны

Иранский режиссер Джафар Панахи, номинант на премию "Оскар" за фильм "Простая случайность", приговорен к году тюрьмы и запрету на выезд из Ирана на два года. Панахи вернулся в Иран 30 марта.

Иранский суд оставил в силе приговор, признавший его виновным в "пропаганде против режима". Согласно решению суда, вынесенному заочно во время пребывания Панахи за пределами Ирана в рамках международной кампании по продвижению фильма, режиссер приговорен к году лишения свободы и двухлетнему запрету на выезд из страны. Кроме того, ему запрещено участвовать в политических и общественных организациях.

Адвокат режиссера Мостафа Нили сообщил, что Революционный суд Тегерана отклонил апелляционные возражения и полностью подтвердил первоначальный вердикт. По словам юриста, Панахи признали виновным в создании "подпольного и проблемного фильма против существующего строя", поддержке политических заключенных и участников протестов, одобрении лозунга "Женщина, жизнь, свобода", распространении заявления в поддержку забастовки водителей грузовиков, публикации материалов о протестах, а также в создании "мрачного образа" современной ситуации в стране. У режиссера остается 20 дней на подачу апелляции.

"Простая случайность" стала первой работой Панахи после его 86-дневного заключения в тегеранской тюрьме Эвин. Тогда режиссер был арестован по обвинениям в антигосударственной деятельности, однако позднее был освобожден после голодовки и успешного обжалования обвинений.

Во время заключения Панахи познакомился с политическим активистом Мехди Махмудианом, вместе с которым написал сценарий фильма. Картина рассказывает о бывшем политзаключенном, который похищает человека, признав в нем своего надсмотрщика в тюрьме, и пытается вместе с другими диссидентами решить, заслуживает ли тот мести или прощения. Махмудиан был арестован в феврале 2026 года.

Фильм был представлен на Каннском кинофестивале, где получил "Золотую пальмовую ветвь", а затем представлял Францию на премии "Оскар" и был номинирован в категории "Лучший международный фильм". Панахи, Махмудиан и соавторы сценария Шадмехр Растин и Надер Саеивар также были номинированы на премию за лучший оригинальный сценарий.

После церемонии "Оскар" Панахи вернулся в Иран, въехав в страну 30 марта.