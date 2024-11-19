Британского архитектора лишили премии имени Шеллинга за поддержку бойкота Израиля

Немецкий архитектурный фонд Schelling Architecture Foundation отменил награду в размере 10 000 евро, присужденную архитектору Джеймсу Бридлу. В своем решении фонд ссылается на резолюцию об антисемитизме, принятую немецким парламентом.

Художник и архитектор Джеймс Бридл был объявлен в июне победителем теоретической премии Schelling Architecture Foundation, которая присуждается каждые два года за "выдающийся вклад в теорию архитектуры". Однако за несколько дней до церемонии награждения Бридл получил извещение о том, что комитет фонда принял единогласное решение не присуждать ему премию, поскольку ранее архитектор подписал открытое письмо с призывом к бойкоту израильских культурных учреждений. Письмо было опубликовано в конце октября на литературном сайте /LitHub, под ним поставили подписи тысячи деятелей культуры. Его авторы обвинили Израиль в геноциде жителей Газы и захвату палестинских территорий и заявили, что отказываются сотрудничать с израильскими культурными институтами, которые "являются соучастниками или молчаливыми наблюдателями угнетения палестинцев".

В официальном заявлении по поводу отзыва премии Бридла Schelling Architecture Foundation подчеркнул, что фонд не обвиняет архитектора в антисемитизме, однако "не может ни поддержать, ни ассоциироваться с призывом к культурной изоляции Израиля". В фонде также ссылаются на резолюцию "Никогда больше это сейчас: о защите, сохранении и укреплении жизни евреев в Германии", принятую Бундестагом 10 ноября 2024 года в связи с поднявшейся в Германии волной антисемитизма после атаки 7 октября. Резолюция направлена на предотвращение поддержки государственных, культурных и некоммерческих организаций, распространяющих антисемитизм и отрицающих право Израиля на существование. В ней также отмечается необходимость строго пресекать антисемитские выступления на территории учебных заведений и разработать принципы противодействия антисемитизму в искусстве и культуре. Триггером для появления подобной резолюции в частности стала церемония закрытия Берлинского международного кинофестиваля, со сцены которой звучали антиизраильские заявления и обвинения Израиля в геноциде и апартеиде.

Однако Джеймс Бридл не согласен с решением жюри премии. Он отмечает, что летом жюри назвало особенно заслуживающей признания его книгу "Пути бытия", в которой он упоминает о "стене апартеида на Западном берегу и связи между геноцидом и экоцидом". По его словам, хоть в фонде и не признают этого, отзыв премии в сущности означает, что архитектора обвинили в антисемитизме. "Это отвратительно, учитывая историю премии", – заявил он The Guardian.

Фонд Schelling Architecture Foundation был учрежден вдовой архитектора Эриха Шиллинга в 1992 году. На сайте фонда отмечается, что с 1937 по 1945 год Шиллинг был членом НСДАП, немецкой нацистской партии и ее военизированного крыла СА.