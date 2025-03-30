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Культура

Скончался Ричард Чемберлен. Звезда "Поющих в терновнике" ушел из жизни за два дня до 91-летия

время публикации: 30 марта 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 20:18
Ричард Чемберлен
Photo by Matt Sayles/Invision/AP

Ричард Чемберлен, звезда популярных мини-сериалов "Поющие в терновнике" и "Сегун", скончался в возрасте 90 лет на Гавайях, где проживал с конца 1970-х годов. Актер ушел из жизни в субботу, 29 марта, всего за два дня до своего 91-летия.

Представитель актера Харлан Болл сообщил USA Today, что причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Актерская карьера Ричарда Чемберлена, охватившая более шести десятилетий, началась в 1960-е годы с прорывной роли в сериале "Доктор Килдэр". За это время он снялся в более чем 80 теле- и кинопроектах, включая культовые роли отца Ральфа де Брикассара в "Поющих в терновнике", Джона Блэкторна в "Сегуне", Эдмона Дантеса в "Графе Монте-Кристо", а также Арамиса в фильме "Три мушкетера" и доктора Дэниела Култера в "Птичке на проводе". Талант актера был отмечен тремя премиями "Золотой глобус" за выдающиеся роли в телесериалах, в том числе за роли в "Докторе Килдэре" и "Сегуне".

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