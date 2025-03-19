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Мир

В США опубликованы остававшиеся секретными документы об убийстве Кеннеди

Дональд Трамп
время публикации: 19 марта 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 09:57
В США опубликованы остававшиеся секретными документы об убийстве Кеннеди
AP Photo/Jim Altgens, File

В США по указанию президента Дональда Трампа рассекречены 80000 документов, касающихся убийства в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Как сказал глава государства, этих документов люди ждали десятилетьями.

Следует отметить, что ранее были рассекречены сотни тысяч документов, касающихся Кеннеди. Решение оставить секретными оставшиеся объяснялись соображениями национальной безопасности. Теперь гриф секретности снят. Бумаги опубликованы на сайте национального архива в формате PDF.

Тем не менее, передает BBC, некоторые фрагменты опубликованных документов закрашены черным, а часть сложно прочесть из-за низкого качества сканирования или плохой сохранности исходников.

Опубликованные материалы касаются, в частности, пребывания в СССР Ли Харви Освальда, убийцы президента. Рассказывают они о политики США в Латинской Америке, в частности – о попытках свергнуть кубинского лидера Фиделя Кастро.

Отметим, что убийство Кеннеди дало почву для многочисленных конспиративных теорий, основные из которых говорят о причастности к покушению советских либо американских спецслужб.

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