В Риме найдена мастерская, где изготавливали фальшивые картины Пикассо и Рембрандта

В Риме была раскрыта нелегальная мастерская, где производились фальшивые картины знаменитых художников, которые затем продавались через интернет, сообщает The Guardian.

В ходе операции полиция изъяла 71 картину, часть из которых была закончена, а другие – находились на стадии выполнения. Они были найдены в небольшой мастерской на севере города вместе с большим количеством художественных материалов, включая сотни тюбиков краски, кисти, трафареты и холсты, а также каталоги, которые мошенники использовали для продажи фальшивок.

Расследование было начато после того, как полиция проследила за рынками сбыта и наткнулась на сотни картин сомнительного качества, подписанных именами художников различных периодов. Кроме Пикассо и Рембрандта, работы также были подделаны под именами Марио Пуччини, Джакомо Балла и бельгийской художницы Анны Де Верт. Пока не известно, как долго действовала эта схема и сколько денег заработали мошенники.

Предполагается, что 38 подозреваемых успели заключить договоры с различными итальянскими аукционными домами для продажи подделок и даже организовали две выставки, посвященные Бэнкси, с официальным каталогом. Эти выставки проходили в престижных местах, в Местре, недалеко от Венеции, и в Кортоне в Тоскане.