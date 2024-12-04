В Иране освободили из-под стражи рэпера, ранее приговоренного к смертной казни

Иранский рэпер Тумадж Салехи, преследуемый за поддержку протестов в стране в 2022 году, внезапно был освобождён из заключения, сообщает The Guardian. По информации представителя артиста, ни Салехи, ни членов его семьи не предупреждали об освобождении: музыканта тайно привезли к дому его отца около полуночи, видимо, опасаясь, что в противном случае вокруг соберётся толпа сторонников.

Двоюродная сестра артиста, проживающая в Бельгии, заявила журналистам, что семья приветствует освобождение Салехи, но настаивает на том, что он не должен был провести за решёткой ни минуты, поскольку отстаивал принципы свободы и человечности. "Мы никогда не забудем чудовищные пытки, которым он подвергался [в заключении]. Мы должны сделать всё, чтобы Тумадж был в безопасности. И мы должны помнить о множестве других незаконно арестованных борцов за свободу, которые ждут, что мы будем от их лица продолжаться сражаться за свободный Иран", – сказала она.

Тумадж Салехи, популярный рэпер, певец и автор песен в том числе политического содержания, был задержан в Иране в 2022 году в ходе подавления протестов, вызванных смертью 22-летней девушки Махсы Амини. В апреле 2024 года мир всколыхнула новость о том, что его приговорили к смертной казни. В защиту артиста выступили правозащитные организации и коллеги-музыканты со всего мира. Позже стало известно, что высшую меру наказания Салехи заменили на длительный тюремный срок.