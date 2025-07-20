Суд оставил в силе отказ мэрии Рамат-Гана провести стадионный концерт Эяля Голана

Окружной суд отклонил петицию певца Эяля Голана, утверждавшего, что отказ мэрии Рамат-Гана предоставить ему право дать серию концертов на городском стадионе носит дискриминационный характер.

Напомним, что из-за операции "Народ как лев" (война против Ирана 13-24 июня) у Голана отменились выступления на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, на которые уже было продано около 150 тысяч билетов. Менеджмента артиста пытался перенести концерты на стадионы Тель-Авива и Рамат-Гана, но в обоих случаях столкнулся с отказом: в Иерусалиме власти объяснили нежелание устраивать мероприятие уроном, который будет нанесён травяному покрытию, а в Рамат-Гане – шумом и неудобствами для местных жителей.

Последнее соображение не убедило музыканта, который обратил внимание на то, что мэрия без проволочек одобрила стадионный концерт другой израильской звезды – певца Омера Адама. Муниципалитет заявил в ответ, что концерт Адама станет "пилотным проектом" и от его успеха или неуспеха зависят планы по организации подобных мероприятий на городском стадионе в будущем. Суд встал на сторону мэрии, заявив, что не видит признаков дискриминации в решении отказать Эялю Голану в проведении концертов.

Отметим, что после новых обвинений в сексуальном насилии, выдвинутом против музыканта Таисией Замолуцкой и ещё одной истицей, имя которой в настоящий момент не раскрывается, многие городские советы приняли решение не устраивать концертов Голана на подведомственной им территории.