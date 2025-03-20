Мэр Майами-Бич чуть не закрыл кинотеатр из-за показа фильма "Нет другой земли"

Мэр города Майами-Бич (Флорида) Стивен Майнер вынужден был отказаться от своего предложения расторгнуть договор аренды кинотеатр O Cinema и приостановить его финансирование из городского бюджета. Кинотеатр попал в поле зрения главы города после показа документального фильма палестинца Базеля Адры и израильтянина Юваля Абраама "Нет другой земли".

Майнер заявил, что фильм, получивший премию "Оскар", является "ложной, пропагандистской атакой на еврейский народ, которая не соответствует ценностям города и его жителей". Он также добавил, что на фоне растущего в США уровня антисемитизма он считает картину "Нет другой земли" угрозой общественной безопасности и готов предложить к показу фильмы, предлагающие "справедливую и сбалансированную точку зрения". После заявлений мэра в защиту кинотеатра, специализирующегося на показе авторского кино, было опубликовано открытое письмо, которое среди прочих подписали лауреаты "Оскара", режиссеры-документалисты Лора Пойтрас и Алекс Гибни.

На прошедшем в минувшую среду заседании городской комиссии Майами-Бич мэру пришлось отказаться от своего предложения, поскольку подавляющее большинство членов комиссии его не поддержало. Пять из шести членов совета дали понять Майнеру, что будут голосовать против его предложения, и мэр вынужден был его отозвать.

На заседании комиссии присутствовал генеральный консул Израиля в Майами Маор Эльбаз-Старинский. "Я полностью против цензуры в искусстве и полностью поддерживаю свободу творчества, – заявил он. – Но в то же время эта свобода не показывает полную картину или контекст". Его слова члены комиссии встретили недовольными возгласами.

"Я чувствую поддержку сообщества, которому служу, и поддержку моих коллег по культуре, – заявила директор кинотеатра O Cinema Вивиан Мартелл после того, как угроза закрытия заведения миновала. – И я чувствую поддержку комиссии, которая ощущает и понимает право на свободу слова".

Билеты на предстоящие показы фильма "Нет другой земли" в O Cinema распроданы.

Стивен Майнер был избран мэром Майами-Бич в ноябре 2023 года. До избрания на пост мэра 16 лет работал федеральным юристом по принудительному исполнению в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.