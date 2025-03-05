100 израильских кинематографистов подписали письмо в защиту фильма "Нет другой земли"

Более ста израильских кинематографистов, среди которых режиссеры, актеры и другие сотрудники киноиндустрии, опубликовали открытое письмо в поддержку документального фильма "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры, который был удостоен премии "Оскар". После победы картины на кинопремии министр культуры Мики Зоар назвал картину "саботажем против государства Израиль" и призвал культурные учреждения страны не показывать фильм. Среди кинематографистов, выразивших поддержку картине, режиссеры Надав Лапид, Миа Дрейфус, Ханна Азулай Хасафри, Рами Юнес и другие. Фильм "Нет другой земли" рассказывает о дружбе между израильским активистом Ювалем Абраамом и жителем палестинской деревни из района Масафер Ятта, и об их противостоянии с израильской армией и поселенцами.

"Мы, сотрудники киноиндустрии, выражаем солидарность с создателями фильма "Нет другой земли" и выступаем против попыток министра культуры и других граждан заставить их замолчать и иного подстрекательства, а также призываем общественность посмотреть фильм и вынести свою независимую оценку", – говорится в письме кинематографистов. Авторы письма подчеркивают, что создателям фильма "удалось мудро и чутко рассказать историю одной из самых угнетенных и преследуемых общин в стране – жителей Масафер Ятта на Западном берегу". Кинематографисты также отметили, что борьба Базеля Адры и Юваля Абраама, показанная в фильме, и своими публичными выступлениями на крупнейших сценах мира, "продемонстрировали иноей и лучшее будущее для двух народов, живущих в одной стране, основанное на взаимном уважении, свободе, равенстве и безопасности для всех".

Кинематографисты также отметили, что министр культуры использует фильм "Нет другой земли", чтобы подтвердить свою правоту в ограничении выделения финансов на независимое авторское кино. При этом в производстве фильма не участвовали ни израильские фонды, ни израильские инвесторы. Напомним, в феврале 2024 года Мики Зоар утвердил реформу израильского кинематографа, вопреки протестам профессионалов из Совета по кинематографии. Согласно этой реформе, распределение бюджетных денег, выделяемых на производство фильмов, будет основываться на коммерческом потенциале фильма. Таким образом авторское кино, которое представляет Израиль на международных кинофестивалях, потеряет поддержку государства.