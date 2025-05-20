Израильские поп-продюсеры выпускают необычный альбом песен на библейские сюжеты

Востребованные израильские поп-продюсеры Ави Охайон и Матан Дрор объявили о новом проекте под названием Hailnot 41 ("האילנות 41") и выпустили две первые песни, вошедшие в альбом, который будет опубликован полностью примерно через месяц. На вокале в этих композициях – популярные певцы Итай Леви и Амир Дадон, однако и стилистически, и содержательно творчество Hailnot 41 существенно отличается от развлекательной поп-музыки с элементами стиля "мизрахи", которая принесла известность большинству действующих лиц.

По словам Охайона, первую песню для нового проекта он сочинил вскоре после 7 октября 2023 года. В текстах всех композиций авторы обращаются к библейским сюжетам: песня "עץ הסודות" вдохновлена сюжетом об Адаме, Еве и древе познания, а "חליפה של פסים" – историей Иосифа. Музыкальными источниками вдохновения для Hailnot 41 стали американские фолк- и кантри-исполнители. В записи альбома, помимо Леви и Дадона, приняли участие Шули Ранд, Мири Месика, Уди Цабари, несколько менее известных артистов, а также еврейские музыканты из Великобритании и США, поющие на английском языке. По словам Охайона, каждую неделю будет выходить по несколько новых композиций, пока не окажется опубликован весь дебютный альбом. Параллельно актёр Маор Загури работает над созданием мюзикла по мотивам материала пластинки.

Ави Охайон и Матан Дрор входят в число самых известных авторов песен и продюсеров в современной израильской популярной музыке. Среди их произведений – "קרן שמש" для Бенайи Бараби, "לשטוף את העצב" для Омера Адама, "אין לי מקום אחר" для Итая Леви и многие другие. В названии проекта Hailnot 41 нет глубокого скрытого смысла – это всего лишь отсылка к адресу студии, в которой работают артисты.