Аарон Соркин напишет сценарий о создателе израильской авиации Але Швиммере

Лауреат Национальной медали искусств США, сценарист Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Суд над чикагской семеркой"), напишет сценарий к фильму об Але Швиммере, который во время Войны за независимость контрабандой доставлял в Израиль трофейные военные самолеты, а позже создал первую израильскую авиастроительную корпорацию IAI.

Аль (Адольф) Швиммер родился в Восточной Европе, переехал в США, получил специальность авиаинженера, работал в крупных американских авиакомпаниях. Во время Второй мировой войны служил в ВВС США. Во время Войны за независимость Израиля в обход наложенных ООН и США эмбарго на поставки вооружения на Ближний Восток закупал в Чехословакии трофейные немецкие самолеты и в разобранном виде доставлял их в Израиль. К кампании Швиммера присоединились летчики-ветераны со всего мира. Всего таким образом Швиммер доставил в Израиль 125 военных самолетов и более 50 тысяч единиц оружия. Швиммер был осужден в США в 1950 году за контрабанду, лишен избирательных прав и льгот ветерана Второй мировой войны, а также приговорен к штрафу в 1000 долларов, однако тюремного срока ему удалось избежать. В 1951 году переехал в Израиль и, по просьбе израильского правительства, основал первую израильскую авиастроительную компанию IAI, которая занималась производством как гражданской, так и военной авиации. В 2001 году президент США Билл Клинтон издал приказ о помиловании Швиммера. В 2006 году стал лауреатом Премии Израиля.

Фильм о Швиммере разрабатывает студия Warner Bros. Соркин, вероятно, станет и режиссером будущей картины. В основе сценария – статья автора издания Business Insider Дэвида Кушнера "Самый большой подарок Америки Израилю".

Пока неизвестно, кто сыграет главную роль в картине. Также неизвестно, когда она выйдет на экраны. Это будет первая художественная версия биографии знаменитого летчика и человека, который обеспечил Израилю превосходство в воздухе во время арабо-израильской войны. Однако существует два документальных фильма, посвященных Алю Швиммеру: документальном картина "Вверх и выше" Роберты Гроссман 2014 года и фильм "Крылья и молитва"(2015) режиссера Боаза Двира, в который включены интервью Швиммера и его товарищей.