Том Нешер вошла в десятку самых перспективных режиссеров 2024 года журнала Variety

Израильская постановщица Том Нешер включена в список десяти самых перспективных режиссеров 2024 года по версии журнала Variety. Это традиционный рейтинг одного из ведущих мировых изданий о кино, который Variety составляет каждый год вот уже 28 лет подряд. Профессиональное жури экспертов журнала выбирают самые яркие, нестандартные проекты уходящего года, независимо от их жанра и бюджета.

Дебютный фильм Том Нешер "Подойди ближе" был впервые представлен публике на международном кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке и получил главный приз в конкурсе дебютных проектов Viewpoints. Фильм также был номинирован на премию израильской академии кино и телевидения "Офир" в семи категориях и был признан лучшей драматической лентой 2024 года. По традиции, победитель премии "Офир" представляет Израиль в номинации "Лучший иностранный фильм" премии "Оскар". Картина получила четыре премии "Офир", сама постановщица была названа лучшим режиссером года.

Фильм Том Нешер "Подойди ближе" основан на личной трагедии постановщицы. Дочь известного израильского режиссера Ави Нешера Том потеряла в автокатастрофе своего младшего брата Ари. Главная героиня ее картины тоскует по брату и сближается с его бывшей подругой. Том признавалась, что стремилась снять не семейную драму, а "веселую, сексуальную историю взросления", которая бы понравилась Ари.

Помимо Том Нешер, в список Variety включена автор нашумевшего боди-хоррора "Субстанция" Корали Фаржа с Деми Мур в главной роли, постановщица драмы с Николь Кидман "Плохая девочка", автор фильма "Девушка с иглой" Магнус фон Хорн, постановщик картины "Урок игры на фортепиано" Малькольм Вашингтон и другие.