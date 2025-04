Сын Ринго Старра вновь стал барабанщиком The Who через несколько дней после увольнения

Спустя всего несколько дней после того, как знаменитая рок-группа The Who уволила барабанщика Зака Старки, сотрудничавшего с ней с 1996 года, музыкант вновь присоединяется к проекту. Об этом сообщается в заявлении одного из отцов-основателей The Who, гитариста Пита Тауншенда, опубликованном на официальном сайте ансамбля.

"Со всех сторон были определённые проблемы с коммуникацией, которые требовалось решить, и теперь они счастливо решены", – написал Тауншенд. По его словам, The Who ожидают, что Зак Старки немного изменит свой стиль игры, а другие музыканты – прежде всего сам Тауншенд и вокалист Роджер Долтри, раскритиковавший барабанщика прямо на сцене во время выступления в Альберт-Холле, – отныне будут более ответственно относиться к саунд-чекам перед концертами.

Пит Тауншенд заверил поклонников ансамбля, что группа The Who для всех её участников – как семья. Размолвку с Заком Старки, сыном барабанщика The Beatles Ринго Старра, он уподобил семейной ссоре, которая немного вышла из-под контроля. Сейчас, утверждает Тауншенд, неприятности позади, и ансамбль смотрит в будущее с оптимизмом.