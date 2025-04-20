x
20 апреля 2025
|
последняя новость: 06:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2025
|
20 апреля 2025
|
последняя новость: 06:46
20 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Сын Ринго Старра вновь стал барабанщиком The Who через несколько дней после увольнения

Музыканты
время публикации: 20 апреля 2025 г., 06:41 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 06:44
Зак Старки
Википедия. Фото: Kubacheck

Спустя всего несколько дней после того, как знаменитая рок-группа The Who уволила барабанщика Зака Старки, сотрудничавшего с ней с 1996 года, музыкант вновь присоединяется к проекту. Об этом сообщается в заявлении одного из отцов-основателей The Who, гитариста Пита Тауншенда, опубликованном на официальном сайте ансамбля.

"Со всех сторон были определённые проблемы с коммуникацией, которые требовалось решить, и теперь они счастливо решены", – написал Тауншенд. По его словам, The Who ожидают, что Зак Старки немного изменит свой стиль игры, а другие музыканты – прежде всего сам Тауншенд и вокалист Роджер Долтри, раскритиковавший барабанщика прямо на сцене во время выступления в Альберт-Холле, – отныне будут более ответственно относиться к саунд-чекам перед концертами.

Пит Тауншенд заверил поклонников ансамбля, что группа The Who для всех её участников – как семья. Размолвку с Заком Старки, сыном барабанщика The Beatles Ринго Старра, он уподобил семейной ссоре, которая немного вышла из-под контроля. Сейчас, утверждает Тауншенд, неприятности позади, и ансамбль смотрит в будущее с оптимизмом.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 апреля 2025

Сын Ринго Старра уволен из группы The Who после почти 30 лет в качестве барабанщика
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 28 ноября 2024

Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в байопике Сэма Мендеса