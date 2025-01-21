Агам Бухбут в своем TikTok обвинила румынского певца в плагиате

Израильская певица Агам Бухбут в своем TikTok сообщила, что она обнаружила румынскую версию своей песни "Ширей Дикаон" ("Песни депрессии"), которая была записана без ведома ее авторов.

На видео, снятом во время репетиции, Агам Бухбут проигрывает песню своим музыкантам и говорит: "Они украли мои "Песни депрессии". Это же то же самое".

Оригинальную версию песни написали Авив Перец, Дрор Мизрахи и Гай Дан. Румынский вариант под названием "Jihadul In Paradis" опубликован на YouTube исполнителем Луизом Габриэли, имеющим 410 тыс. подписчиков.