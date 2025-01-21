Умер французский режиссер Бертран Блие
Умер классик французского кинематографа, лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар" Бертран Блие. Об этом сообщает французское новостное агентство France24 со ссылкой на родных режиссера.
Блие прославился фильмом "Вальсирующие" 1974 года – революционной картиной о неудержимых романтиках, наполненной сексом и социальным вызовом. Это была первая роль Жерара Депардье, которая принесла актеру славу. Фильм стал культовым. Это была первая из десяти картин Блие с Депардье, которого режиссер называл "своим любимым актером, братом по кино и альтер эго".
В 1977 году Блие снял комедию "Приготовьте носовые платки", за которую получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке. А в 1979 году вышла его сюрреалистическая лента "Холодные закуски", которая тоже вошла в список любимых фильмов синефилов.
Всего Блие снял двадцать полнометражных фильмов. Последняя его лента – комедия "Исключительный кортеж" с Депардье в главной роли – вышла в 2019 году.
Режиссер скончался в понедельник вечером у себя дома в Париже в окружении жены и детей, сообщил его сын Леонард Блие. Ему было 85 лет.