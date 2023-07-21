О школе мечты и хорошем человеке. Дмитрий Быков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи в четвертый раз стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков, который видит себя министром образования в "прекрасной России будущего". Как и в недавней передаче с Димой Зицером, речь пошла о школе мечты.

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Реорганизацию системы образования в России Быков давно продумал. В его программе пять пунктов, и он считает, что их можно реализовать в течение трех месяцев: 1) школа должна быть нацелена на процесс обучения, 2) преподавать должны специалисты в своих областях, а не выпускники нынешних педагогических вузов, 3) процесс обучения должен строиться по выбору школьника, 4) школьника надо заразить азартом познания, перед ним должны ставиться серьезные задачи, 5) учителей надо готовить в "институте экстремальной педагогики", сделать профессию престижной.

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"Мораль одна – хорошо делай своё дело", – говорит Дмитрий Быков, отвечая на один из детских вопросов.

"Что такое хороший человек?" "Я утратил определение "хороший человек", – признается Быков, – особенно в последние три года". А затем приводит определение, которое недавно в беседе с ним дала Мария Васильевна Розанова: "Очень просто. Два условия – необходимых и достаточных. Первое: это человек, который не присоединяется ни к какой стае и ни к какой травле. Второе: это человек, который не слишком себя уважает за это".

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И позже: "Человек думает всем телом... Когда я общаюсь с хорошими людьми, я лучше себя чувствую, а когда с плохими – у меня живот начинает болеть".

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И о совести. "Больше всего я ненавижу людей, которые мучаются совестью и оставляют всё как есть".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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