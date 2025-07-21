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Культура

"Черти за Палестину": подробности антиизраильского демарша в лондонской опере

время публикации: 21 июля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 10:53

Британская газета The Telegraph приводит подробности инцидента, происшедшего 19 июля на представлении оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в королевской опере в Лондоне. Один из хористов развернул палестинский флаг.

Согласно публикации, речь идет о танцовщике Дэниэле Перри, называющим себя "квир артистом- танца, хореографом и ди-джеем". Он выпускник престижной Tring Park School for the Performing Arts, год обучения в которой стоит 48000 фунтов. В спектакле он играл одного из чертей. Издание публикует его фото в майке с надписью "Свобода Палестине".

Напомним, что инцидент произошел после завершения спектакля, во время поклонов труппы. В то время как остальные участники спектакля кланялись публике, хорист стоял молча с флагом рядом с кулисой. Помощник режиссера попытался этот флаг отобрать, но безуспешно.

Пресс-служба оперы сообщила: "Демонстрация флага стала спонтанным и самостоятельным действием артиста. Оно не было одобрено Королевской оперы и противоречит нашему обязательству сохранять политический нейтралитет".

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