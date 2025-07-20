"Этический синдикат Палестины": сформирован альянс антиизраильских музыкантов

Звёзды британской популярной музыки объявили об организации альянса, объединяющего пропалестинских артистов на фоне "преследования", которому они якобы подвергаются на родине за высказывание своей позиции.

Первое сообщение об этом появилось в социальных сетях группы Massive Attack, давно присоединившейся к антиизраильскому движению BDS. Чуть позже о солидарности с альянсом, получившим названием Ethical Syndicate Palestine ("Этический синдикат Палестины"), и с его ценностями заявили такие исполнители, как Брайан Ино, Kneecap, Fontaines D.C. и Garbage.

В манифесте организации заявляются требования о немедленном допуске международных благотворительных организаций в Газу, о прекращении "чудовищных ликвидаций медицинских сотрудников", об аннулировании сотрудничества Великобритании и Израиля в сфере вооружений и военных технологий, о немедленном и постоянном перемирии, а также – об "освобождении Палестины". Авторы документа предлагают другим музыкантам присоединиться к антиизраильскому альянсу – особенно тем, кто "находится на ранних этапах карьеры и якобы сталкивается с "культурой отмены" в связи со своими политическими взглядами.

Деятельность организации, согласно манифесту, направлена не только на противодействие "геноциду", но и на борьбу с произраильскими группами влияния в Великобритании – в документе отдельно упоминается НКО "UK Lawyers for Israel" ("Британские юристы за Израиль").