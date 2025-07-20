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Культура

"Этический синдикат Палестины": сформирован альянс антиизраильских музыкантов

Великобритания
Музыканты
время публикации: 20 июля 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 16:33
"Этический синдикат Палестины": сформирован альянс антиизраильских музыкантов
Wikipedia.org. Фото: ManoSolo13241324

Звёзды британской популярной музыки объявили об организации альянса, объединяющего пропалестинских артистов на фоне "преследования", которому они якобы подвергаются на родине за высказывание своей позиции.

Первое сообщение об этом появилось в социальных сетях группы Massive Attack, давно присоединившейся к антиизраильскому движению BDS. Чуть позже о солидарности с альянсом, получившим названием Ethical Syndicate Palestine ("Этический синдикат Палестины"), и с его ценностями заявили такие исполнители, как Брайан Ино, Kneecap, Fontaines D.C. и Garbage.

В манифесте организации заявляются требования о немедленном допуске международных благотворительных организаций в Газу, о прекращении "чудовищных ликвидаций медицинских сотрудников", об аннулировании сотрудничества Великобритании и Израиля в сфере вооружений и военных технологий, о немедленном и постоянном перемирии, а также – об "освобождении Палестины". Авторы документа предлагают другим музыкантам присоединиться к антиизраильскому альянсу – особенно тем, кто "находится на ранних этапах карьеры и якобы сталкивается с "культурой отмены" в связи со своими политическими взглядами.

Деятельность организации, согласно манифесту, направлена не только на противодействие "геноциду", но и на борьбу с произраильскими группами влияния в Великобритании – в документе отдельно упоминается НКО "UK Lawyers for Israel" ("Британские юристы за Израиль").

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