Умер Яаков Агам – создатель знаменитого фонтана на площади Дизенгоф

Израильский художник и скульптор Яаков Агам скончался в возрасте 98 лет. Лауреат Премии Израиля в области изобразительного искусства, которую он получил в этом году в возрасте 97 лет, Агам считается одним из пионеров кинетического искусства и одним из самых известных и успешных израильских художников в мире.

Его работы выставлялись в ведущих музеях и галереях мира, включая музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, а также музеи в Амстердаме и Франции, где он многие годы жил и творил.

Яаков Агам (настоящее имя Яаков Гипштейн) родился в Ришон-ле-Ционе (тогда – Подмандатная Палестина) в религиозной семье: его отец, раввин Йехошуа Гипштейн, был известен как каббалист и педагог.

Агам учился в Академии искусств "Бецалель" в Иерусалиме, а затем продолжил художественное образование в Европе. С начала 1950-х годов он жил и работал преимущественно в Париже, где сформировался его узнаваемый язык – искусство, которое меняется во времени, зависит от движения зрителя и часто включает свет, ритм, оптические эффекты и реальную/иллюзорную динамику.

Главная идея его творчества – "искусство как процесс": произведение не фиксировано раз и навсегда, а постоянно трансформируется. Агам широко использовал многопанельные конструкции, подвижные элементы и оптические технологии (в том числе работы, которые меняются при смене угла зрения – их часто называют агамографами). Помимо музейных проектов, он известен и масштабными публичными работами – скульптурами, фасадами и фонтанами в Израиле и за рубежом. Он создал фонтан на площади Дизенгоф и спроектировал фасад отеля Дан на набережной Тель-Авива.

Среди самых известных произведений Агама – фонтан "Огонь и вода" на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, композиция "Лестница Иакова" в Международном конференц-центре Иерусалима ("Биньяней ха-Ума") и яркий цветной фасад отеля Dan в Тель-Авиве, обращённый к морю.