Amazon отказалась выпускать фильм о Сэме Альтмане из-за связей с OpenAl

Amazon MGM Studios отказалась от выпуска фильма "Искусственный" режиссера Луки Гуаданьино, посвященного главе OpenAI Сэму Альтману. Теперь создатели картины ищут для проекта нового дистрибьютора.

Главную роль в фильме исполнил Эндрю Гарфилд, который сыграл Альтмана. Картина рассказывает о событиях конца 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно уволил руководителя компании, а спустя несколько дней вернул его на пост после давления со стороны сотрудников и инвесторов.

В актерский состав также вошли Моника Барбаро в роли бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, Юра Борисов в роли бывшего главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера и Айк Баринхолц, сыгравший Илона Маска. Кроме того, в фильме снялись Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Билли Лурд, Крис О'Дауд и Марк Райлэнс.

Представитель Amazon заявил, что студия по-прежнему высоко ценит Гуаданьино как режиссера и рассчитывает продолжить сотрудничество с ним в будущем. При этом компания считает, что для "Искусственный" будет лучше найти другого прокатчика и уже помогает команде проекта в поиске новой площадки для релиза.

Решение Amazon привлекло внимание из-за тесных связей компании с OpenAI. В феврале Amazon объявила о расширении партнерства с разработчиком ChatGPT, включающем масштабные инвестиции и использование инфраструктуры Amazon Web Services для развития технологий искусственного интеллекта.

По данным Variety, фильм уже прошел несколько тестовых показов и получил положительную реакцию зрителей. Также картина была продемонстрирована представителям других студий. Источники издания утверждают, что наименее симпатичными персонажами фильма стали именно Сэм Альтман и Илон Маск.

Сценарий написал бывший автор шоу Saturday Night Live Саймон Рич. На момент отказа Amazon работа над фильмом была практически завершена.

Лука Гуаданьино известен по фильмам "Назови меня своим именем", "Квир" и "После охоты".