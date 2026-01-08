Назван лауреат Премии Израиля в области изобразительного искусства

Яаков Агам стал лауреатом Премии Израиля в области изобразительного искусства. Об этом сообщил министр образования Йоав Киш.

В решении комиссии по присуждению премии – под председательством д-ра Хаима Перлока, при участии проф. Гилада Довшани и д-ра Нурит Сиркис-Банк – отмечается, что вклад Агамa на протяжении семи десятилетий заметно повлиял на израильское и мировое искусство. В обосновании подчеркивается, что художник расширил привычные границы искусства и занимался развитием новых художественных форм, в том числе кинетического искусства и оп-арт (искусство оптических иллюзий).

Комиссия также указала, что центральной инновацией в творчестве Агама стала идея внутреннего изменения – как внутри самого произведения, так и в зависимости от меняющейся точки зрения зрителя. Работы Агамa, соединяющие визуальные и музыкальные элементы, движение в пространстве и времени, по мнению членов комиссии, отражают динамичную реальность и выражают представление о том, что искусство должно быть подвижным и постоянно меняющимся – как и сама жизнь.

Яаков (Яаков) Агам (ивр. יעקב אגם; род. 11 мая 1928) – израильский художник, один из ключевых представителей кинетического искусства и оп-арта. Настоящее имя – Яаков Гипштейн. Он родился в Ришон-ле-Ционе (тогда – Подмандатная Палестина) в религиозной семье: его отец, раввин Йехошуа Гипштейн, был известен как каббалист и педагог.

Агам учился в Академии искусств "Бецалель" в Иерусалиме, а затем продолжил художественное образование в Европе. С начала 1950-х годов он жил и работал преимущественно в Париже, где сформировался его узнаваемый язык – искусство, которое меняется во времени, зависит от движения зрителя и часто включает свет, ритм, оптические эффекты и реальную/иллюзорную динамику.

Главная идея его творчества – "искусство как процесс": произведение не фиксировано раз и навсегда, а постоянно трансформируется. Агам широко использовал многопанельные конструкции, подвижные элементы и оптические технологии (в том числе работы, которые меняются при смене угла зрения – их часто называют агамографами). Помимо музейных проектов, он известен и масштабными публичными работами – скульптурами, фасадами и фонтанами в Израиле и за рубежом. Он создал фонтан на площади Дизенгоф и спроектировал фасад отеля Дан на набережной Тель-Авива.