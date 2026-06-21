Сделка Paramount Skydance и Warner Bros под ударом из-за Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ

Трое сенаторов-демократов призвали Федеральную комиссию по связи США (FCC) не разрешать закрытие сделки по слиянию Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery стоимостью 111 млрд долларов до завершения проверки участия иностранных инвесторов на предмет национальной безопасности.

В письме председателю FCC Брендану Карру сенаторы Кори Букер, Элизабет Уоррен и Адам Шифф указали на поданную Paramount в апреле заявку, согласно которой почти половина акций объединенной компании будет принадлежать иностранным инвесторам.

Согласно документам, около 49,5% акционерного капитала новой компании окажется в руках зарубежных владельцев, при этом примерно 38,5% будут контролировать суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби. Кроме того, Paramount просит разрешить иностранным инвесторам владеть до 100% акций компаний, имеющих лицензии на вещание в США.

Сенаторы заявили, что FCC обязана оценить возможные риски для национальной безопасности и определить, отвечает ли интересам американской общественности передача почти половины собственности материнской компании CBS, CNN и 28 телестанций иностранным государственным фондам.

Политики потребовали от FCC до 1 июля официально уведомить Paramount о невозможности завершения сделки до окончания проверки. По их словам, процесс может продлиться как минимум до конца сентября, а в случае выявления потенциальных угроз еще несколько месяцев.

Параллельно Министерство юстиции США уже завершило антимонопольную проверку сделки и не стало требовать продажи активов или других уступок. Однако, по данным The Wall Street Journal, часть юристов ведомства склонялась к рекомендации подать иск для блокировки слияния.

Элизабет Уоррен после публикации этих данных заявила, что американцы должны знать, не было ли одобрение сделки политической услугой, и добавила, что ситуация "пахнет коррупцией".

Особое внимание сенаторы уделили запросу Paramount на предварительное одобрение возможного увеличения долей отдельных иностранных инвесторов до 20% каждого. Теоретически это может привести к тому, что иностранные владельцы получат полный контроль над одной из крупнейших медиакомпаний страны.

В Paramount утверждают, что суверенные фонды Ближнего Востока не получат управленческих полномочий и мест в совете директоров. Компания настаивает, что полный контроль над объединенной структурой останется за семьей Эллисон и инвестиционной компанией RedBird Capital Partners.

В письме также упоминается, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии находится под контролем наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого американская разведка ранее связывала с убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Сенаторы призвали FCC отклонить запрос Paramount на возможность иностранного владения до 100% акций объединенной компании и завершить полноценную проверку сделки до ее закрытия.