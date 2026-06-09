Суд в РФ запретил к распространению фильмы с Тимоти Шаламе и Дэниелом Рэдклиффом за пропаганду ЛГБТ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России фильмы "Назови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино, "С любовью, Саймон" режиссера Грега Берланти и "Убей своих любимых" режиссера Джона Крокидаса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Решение было принято в рамках рассмотрения административных дел, касающихся шести интернет-страниц, на которых были размещены эти картины. Конкретные сайты в сообщении суда не называются.

Согласно позиции суда, размещенные материалы содержат информацию, которая "вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям" и направлена на формирование положительного отношения к ним. Суд также усмотрел в фильмах признаки "деструктивной идеологии".

При вынесении решения суд сослался на действующее российское законодательство, включая нормы, принятые после признания "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской организацией в России.

В результате суд постановил, что фильмы по указанным ссылкам подлежат запрету к распространению на территории страны.

Фильм Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" с Тимоти Шаламе в главной роли, вышедший в 2017 году, был номинирован на четыре премии "Оскар", включая категорию "Лучший фильм". Картина "С любовью, Саймон" Грега Берланти стала одной из первых крупных голливудских подростковых драм, посвященных истории совершеннолетия ЛГБТК+-героя. Лента "Убей своих любимых" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли Джона Крокидаса рассказывает о молодых годах представителей бит-поколения, включая поэта Аллена Гинзберга.