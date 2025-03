Нил Янг откроет предстоящий концертный тур бесплатным концертом в Украине

Знаменитый певец и композитор Нил Янг объявил о том, что в рамках предстоящего гастрольного тура "Love Earth" даст первый в своей карьере концерт на территории Украины. По словам музыканта, это будет бесплатное выступление для всех желающих. Дата и место проведения концерта будет объявлена позже – в настоящее время менеджеры Янга обсуждают детали с украинскими организаторами.

Нил Янг снабдил своё заявление лозунгом "Keep on rockin" in the free world" ("Продолжайте играть рок в свободном мире"). Эта фраза – отсылка к песне 1989 года, в которой музыкант обрушился с критикой на президента США Джорджа Буша-старшего. Буш – не единственный лидер Соединённых Штатов, которому доставалось от Янга: ещё в 1970 году он пел о Ричарде Никсоне в протестной песне "Ohio", а в 2006-м призывал объявить импичмент Бушу-младшему в композиции с прямолинейным заголовком "Let"s Impeach the President".

Новость о концерте Янга в Украине появилась на фоне скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и его командой в Белом доме и разговоров о снижении или даже прекращении американской помощи Украине в войне с Россией. Перед последними президентскими выборами в США Янг открыто высказывался в поддержку соперницы Трампа Камалы Харрис, кандидата от демократической партии.

Нил Янг – певец и автор песен с более чем 60-летней карьерой. В Зал славы рок-н-ролла он попал дважды: за сольное творчество и за участие в группе Buffalo Springfield. В коллекции артиста – три премии "Грэмми" и почти 30 номинаций. За специфический жёсткий звук гитары Янга стали называть "крёстным отцом стиля гранж"; его влияние испытали такие исполнители, как Курт Кобейн (Nirvana) и Том Йорк (Radiohead). В дискографии музыканта есть как песенные, так и инструментальные работы; самая известная из последних – саундтрек к фильму "Мертвец" Джима Джармуша.