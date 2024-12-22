Блейк Лайвли обвиняет актера и режиссера Джастина Бальдони в домогательствах

Актриса Блейк Лайвли подала иск против своего партнера по съемкам в фильме "Все закончится на нас" Джастина Бальдони, обвинив его в сексуальных домогательствах. Бальдони выступил также режиссером картины. Главная героиня фильма Лили Блум (Лайвли) переживает сложные отношения с абьюзером.

Лайвли утверждает, что попытка навредить ее репутации была предпринята после того, как она и ее муж Райан Рейнольдс заявили о "многократных сексуальных домогательствах и другим неприятным проявляениям" со стороны Бальдони и продюсера фильма. По заявлению актрисы, план продюсеров и Бальдони заключался в целенаправленном кампейне с целью разрушить ее репутацию, который включал размещение негативных отзывов о Лайвли в социальных сетях, а также статей с критикой актрисы.

Еще во премя промо-тура фильма журналисты обратили внимание, что Лайвли и Бальдони не появлялись вместе на публике. Тогда же Лайвли заявила, что Бальдони во время съемок сцен близости целовал ее гораздо дольше, чем требовалось. Он также спрашивал ее, сколько она весит перед сценой, в которой ему нужно было взять ее на руки. В иске также отмечается, что Джастин якобы показывал Блейк фото и видео обнажённых женщин, хвастался своими любовными победами, рассказывал о своей порнозависимости. Актриса утверждает, что Бальдони хотел разрушить ее репутацию из-за разногласий в стратегии продвижения фильма. Якобы она предпочитала сделать акцент на стойкости главной героини, а Бальдони на домашнем насилии, которое та переживает. Разногласия между актерами возникли еще во время съемок. Продюсеры вынуждены были провести оперативное совещание, на котором присутствовал и муж Лайвли Райан Рейнольдс. Актриса попросила, чтобы в сценарий не добавляли никаких новых интимных сцен с Бальдони, кроме уже утвержденных.

Иск подан в гражданский суд штата Калифорния. Ответчиками выступают сам Бальдони, продюсерская студия Wayfarer Studios и пиар-агент актера.

Авдокат актера Брайан Фридман заявил, что заявления Лайвли "являются абсолютно ложными, возмутительными и намеренно непристойными" и направлены на то, чтобы "нанести публичный урон и неверно подать всю историю в прессе". Он также отметил, что актриса угрожала срывом съемок и промо-кампании, если продюсеры не исполнят все ее требования.