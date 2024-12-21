Словения призвала отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение 2025"

Радиовещательная корпорация Словении (RTVSLO) направила официальное письмо в Европейский вещательный союз, призывая отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение 2025", сообщает Eurovision fun.

В письме RTVSLO обещает отказаться от участия в конкурсе, если в нем будет участвовать представитель Израиля, а также грозится затемнить экран во время трансляции выступления израильского участника.

На данный момент все эти предложения отклонены организаторами.

Словения – первая европейская страна, призвавшая бойкотировать Израиль на конкурсе, который пройдет в швейцарском Базеле в мае.