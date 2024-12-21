Словения призвала отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение 2025"
время публикации: 21 декабря 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 20:58
Радиовещательная корпорация Словении (RTVSLO) направила официальное письмо в Европейский вещательный союз, призывая отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение 2025", сообщает Eurovision fun.
В письме RTVSLO обещает отказаться от участия в конкурсе, если в нем будет участвовать представитель Израиля, а также грозится затемнить экран во время трансляции выступления израильского участника.
На данный момент все эти предложения отклонены организаторами.
Словения – первая европейская страна, призвавшая бойкотировать Израиль на конкурсе, который пройдет в швейцарском Базеле в мае.
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