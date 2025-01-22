Прогнозы на "Оскар": сионистский "Бруталист", сентиментальная "Эмилия Перес" или все-таки "Анора"?

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" представляет видеокомментарий кинокритика Алины Ребель – о самых ожидаемых киноновинках декабря.

В этом выпуске: о главных претендентах на премию "Оскар" и самых обсуждаемых фильмах наградного сезона.

Среди лидеров – картина Брэйди Корбета "Бруталист", которая уже успела получить три "Золотых глобуса" – за лучший драматический фильм, режиссуру и исполнение главной мужской роли. Эдриен Броуди, вновь сыгравший выжившего в Холокосте, задаёт новый тон разговору о том, что значит выжить в послевоенном мире. Фильм рассказывает о недостижимости американской мечты для эмигрантов и евреев, исследуя их путь после трагедии.

Ещё одним фаворитом наградного сезона стал мюзикл Жака Одиара "Эмилия Перес". Критики разделились: одни восхищаются смешением жанров – гангстерской драмы, мюзикла и мелодрамы, – а другие сравнивают его с латиноамериканскими сериалами 90-х годов. Тем не менее, проект остаётся в списке главных претендентов на награды.

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" среди вероятных номинантов – израильско-палестинская картина "Нет другой земли", уже получившая множество наград на международных кинофестивалях. Это история многолетнего конфликта между Израилем и палестинцами, отказываюзимися покидать свои дома. Авторы картины доснимали ее уже после атаки 7 октября, ни словом не упомянув о трагедии. Фильм продолжает собирать полярные мнения.

Не менее интригующей обещает быть анимационная номинация, где латвийский фильм "Поток" уже называют фаворитом гонки. В этой ленте нет слов и нет людей, хоть их присутствие в недавнем прошлом и заметно в оставленном ими мире. Здесь остались только животные – чёрный кот, лабрадор, капибара, лемур и птица-секретарь. И теперь им приходится говорить нам о человечности.

Обо всём этом и о том, что номинации на "Оскар" могут рассказать про 2024 год, – в нашем сегодняшнем выпуске.

Алина Ребель – журналист, кинообозреватель Newsru.co.il.

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