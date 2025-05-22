Участнику антиизраильской рэп-группы предъявили обвинение в поддержке терроризма

Лондонская полиция предъявила обвинение Лайаму О'Ханна (в ирландском написании – Liam Óg Ó hAnnaidh, творческий псевдоним – Mo Chara), одному из участников ирландского хип-хоп-трио Kneecap, сообщает BBC. Основой обвинения стали видеоролики с концерта 21 ноября 2024 года в Лондоне, на котором видно, как музыкант размахивает флагом "Хизбаллы". Эта организация – как и ХАМАС – признана террористической в том числе в Великобритании; высказывания в её поддержку и демонстрация её символики преследуется по закону. Теперь О'Ханна должен предстать перед магистратским судом Вестминстера 18 июня.

В заявлении, опубликованном в соцсетях, менеджмент Kneecap сообщил, что группа отвергает обвинения и намерена защищать своё честное имя. Кроме того, музыканты обвинили британские правоохранительные органы в том, что те фокусируются на их преследовании, в то время как "14 тысяч младенцев в секторе Газы находятся на грани смерти". Ранее Kneecap заявляли, что попавший в интернет видеоролик был "вырван из контекста" и что они не поддерживают ХАМАС и "Хизбаллу", а также не призывают к насилию против конкретных людей.

Kneecap – группа, выступающая с радикально антиизраильских позиций. В апреле 2025 года их выступление на американском фестивале Coachella вызвало скандал и привело к разрыву контракта ансамбля с представлявшим его в США концертным агентством.