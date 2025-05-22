x
22 мая 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 18:52
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Победитель "Евровидения" лайкнул новость об убийстве израильтян в Нью-Йорке

Антисемитизм
Музыканты
Террористы
"Евровидение-2025"
время публикации: 22 мая 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:48
Победитель "Евровидения" лайкнул новость об убийстве израильтян в Нью-Йорке
AP Photo/Martin Meissner

Австрийское издание Heute обратило внимание на то, что победитель "Евровидения-2025", австрийский певец Йоханнес Питч, поставил лайк в инстаграме новости о террористическом акте в Вашингтоне, в результате которого были убиты двое сотрудников израильского посольства, Ярон Лищински и Сара Мильгрим. Через некоторое время лайк исчез. Немногим ранее Питч в интервью испанской прессе заявил, что недоволен допуском Израиля до конкурса, и выразил надежду, что "Евровидение-2026" в Вене обойдётся без израильского участия.

В комментарии, который цитирует новостное агентство APA JJ выразился более осторожно: "Я критикую израильское правительство, но осуждаю любую форму насилия против обычных граждан – израильтян или палестинцев. На этом я прекращаю комментировать эту тему".

Поведение музыканта вызвало волну возмущения в Австрии. Бывший министр внутренних дел страны и председатель Национального совета (нижней палаты австрийского парламента) Вольфганг Соботка назвал его высказывания недопустимыми. По его мнению, игнорирование нападения ХАМАС 7 октября и демонизация Израиля эквивалентна распространению опасных антисемитских нарративов. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер сказала, что, по её мнению, JJ – прекрасный певец, но ему не мешало бы взять несколько уроков истории.

Немецкое издание Merkur, в свою очередь, рассказало об инициативе кёльнского юриста Ральфа Хёкера, предложившего задним числом дисквалифицировать австрийскую заявку этого года – и присудить победу Юваль Рафаэль. Хёкер указывает, что правила "Евровидения" запрещают использовать конкурс как площадку для политической пропаганды, "в особенности – такой омерзительной". "Надеюсь, следующий конкурс пройдёт в Тель-Авиве без антисемита JJ", – добавил он.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2025

Юваль Рафаэль в беседе с Нетаниягу: "Самое важное, чтобы заложники вернулись домой"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 19 мая 2025

Премьер-министр Испании призвал отстранить Израиль от конкурса "Евровидение"
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 мая 2025

Финал конкурса "Евровидение-2025". Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 18 мая 2025

Итоги песенного конкурса "Евровидение-2025": победила Австрия, Израиль на 2-м месте