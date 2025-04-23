Мэрия Хайфы отменила концерт израильских рэперов из-за их праворадикальных высказываний

Муниципалитет Хайфы принял решение отменить концерт израильских рэперов Subliminal и The Shadow (סאבלימינל & הצל), приуроченный к празднованию Дня независимости страны.

"День независимости – это праздник единства, – говорится в официальном заявлении городских властей. – Мероприятия устроены так, чтобы ими могли насладиться все жители нашего смешанного города, ставшего символом добрососедского сосуществования. Муниципалитет оказывает финансовую поддержку тем музыкантам, которые объединяют публику, а не разделяют её". Walla сообщает со ссылкой на источник в администрации Хайфы, что поводом для отмены концерта стали высказывания рэпера The Shadow (настоящее имя – Йоав Элиаси), никогда не скрывавшего своих крайне правых взглядов.

Решение об отмене, принятое мэром Хайфы Йоной Яхавом и генеральным директором городского муниципалитета Гади Маргалитом, вызвало резкую критику со стороны самого рэпера The Shadow. "Встречайте – Йона Яхав, мэр Хайфы, который говорит о свободе слова и о плюрализме, только когда речь идёт о мнениях, совпадающих с его собственным", – написал музыкант в соцсети Facebook. Артист добавил, что, затыкая ему рот, власти Хайфы, по его мнению, пытаются заставить замолчать миллионы израильтян – половину населения страны. К возмущению The Shadow присоединился и министр культуры Израиля Мики Зоар. "Решение мэрии Хайфы исключить артистов, принадлежащих к правому лагерю, на основании их политических взглядов – неадекватное и противоречит свободе слова, которую они якобы отстаивают", – высказался он.

Отметим, что речь не идёт о запрете концертов Subliminal и The Shadow в Хайфе – а лишь об отмене конкретного мероприятия, спонсируемого муниципалитетом. Стоит также добавить, что, поскольку контракт на выступление уже был подписан, мэрии Хайфы всё равно придётся выплатить артистам гонорар. По информации Mako, сумма платежа составит около 160 тысяч шекелей.