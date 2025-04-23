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Культура

Галь Гадот снимается в боевике студии Amazon MGM Studios

Звезды
Netflix
Съемки
время публикации: 23 апреля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 14:30
Галь Гадот снимается в боевике студии Amazon MGM Studios
Jordan Strauss/Invision/AP

Режиссер Кевин Макдональд ("Последний король Шотландии", "Большая игра") приступил к съемкам боевика "Бегущая" с Галь Гадот в главной роли по заказу Amazon MGM Studios. Израильская актриса играет влиятельного адвоката, чей сын оказался в смертельной опасности. Чтобы спасти ребенка, героине придется пробежать сотни километров по улицам Лондона. Съемки уже стартовали в британской столице, хотя имена других актеров, участвующих в проекте, пока неизвестны.

Продюсером картины стал бывший руководитель международного отдела стриминговой платформы Netflix Дэвид Косс, сейчас владелец и руководитель новой британской продюсерской компании Rockwood Pictures. "Бегущая" – первый проект этой студии, запущенный в производство.

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