Галь Гадот снимается в боевике студии Amazon MGM Studios

Режиссер Кевин Макдональд ("Последний король Шотландии", "Большая игра") приступил к съемкам боевика "Бегущая" с Галь Гадот в главной роли по заказу Amazon MGM Studios. Израильская актриса играет влиятельного адвоката, чей сын оказался в смертельной опасности. Чтобы спасти ребенка, героине придется пробежать сотни километров по улицам Лондона. Съемки уже стартовали в британской столице, хотя имена других актеров, участвующих в проекте, пока неизвестны.

Продюсером картины стал бывший руководитель международного отдела стриминговой платформы Netflix Дэвид Косс, сейчас владелец и руководитель новой британской продюсерской компании Rockwood Pictures. "Бегущая" – первый проект этой студии, запущенный в производство.