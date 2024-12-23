Юваль Ной Харари и главный кантор ЦАХАЛ поучаствовали в записи альбома Иври Лидера

Популярный израильский музыкант Иври Лидер выпустил девятый – и первый за восемь лет сольный альбом, получивший название "חלק לא נפרד מהאחרים" ("Часть, неотделимая от остальных"). В него вошло тринадцать композиций, причём в девяти из них Лидер – не единственное действующее лицо. Так, заглавный трек исполнен дуэтом с Эвиатаром Банаем, а песню "50" музыкант сочинил и сыграл вместе с Аркадием Духиным из знаменитой группы "Друзья Наташи" (החברים של נטאשה). По соседству – и трек, записанный с другим основным участником "Друзей", Михой Шитритом. Есть и композиции, в исполнении которых приняли участие герои нового поколения израильской популярной музыки: Одайя, Шахар Тавох, Ави Абуроми. В песне "ילדים של עשירים" использован речитатив рэпера Tuna.

Самые интригующие гости записи – историк, философ и публицист, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари, а также Шай Абрамсон, главный кантор Армии Обороны Израиля. Голос Харари слышен в композиции "אלוהים שלי 2.0" – своеобразном парафразе вечнозеленого израильского хита "אלוהים שלי (רציתי שתדע)" Узи Хитмана. Абрамсон поучаствовал в завершающей пластинку песне "מעבר", его текст основан на "Тринадцати принципах веры" Маймонида.