Самый известный фонтан в Риме отреставрирован и открыт для туристов

Римский фонтан Треви 22 декабря вновь открылся после реставрации в рамках подготовки города к Римско-католическому Священному году.

После более чем двух месяцев реставрационных работ и очистки одна из самых популярных достопримечательностей Рима вновь открылась для туристов и местных жителей, как сообщает Reuters. Работы, на которые город выделил 327 000 евро, включали удаление загрязнений, оксида железа и известкового налета с памятника XVIII века, одного из самых известных исторических объектов в Риме. В течение этого времени фонтан был осушен, но посетители могли наслаждаться его видом с временного пешеходного моста.

Власти ожидают, что в 2025 году в Рим приедут до 32 миллионов туристов, что приведет к значительной нагрузке на старую инфраструктуру города и усложнит управление потоком посетителей.

Чтобы избежать скопления больших толп, которые часто заполняли небольшую площадь вокруг фонтана, мэр Рима Роберто Гуальтьери объявил, что посетители будут допускаться по очереди – не более 400 человек одновременно, в зависимости от размера площади вокруг фонтана. В будущем, как добавил Гуальтьери, город может рассмотреть возможность введения платного входа на памятник.