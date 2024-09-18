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Культура

На церемонии памяти жертв 7 октября, организованной семьями, выступят 23 артиста

время публикации: 18 сентября 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 15:43
На церемонии памяти жертв 7 октября, организованной семьями, выступят 23 артиста
AP Photo/Maya Alleruzzo

23 артиста примут участие в альтернативной церемонии памяти жертв резни 7 октября, которую организуют семьи погибших, не согласные с программой государственной церемонии памяти "черной субботы" и назначением министра Мири Регев ответственной за ее проведение. Об этом сообщает радиостанция КАН-"Решет Бет".

В церемонии памяти, организованной близкими погибших, примут участие: Авив Гефен, Агам Бухбут, Адар Гольд, Амир Дадон, Боаз Шараби, Гали Атари, "А-Йегудим", Валери Хамати, Заава Бен, Иегуда Поликер, Ишай Леви, "Кнесият а-Сехель", Мири Месика, Маргалит Цанани, Иври Лидер, Эден Хасон, Корин Алаль, Керен Пелес, Рита, Ран Данкер, Шули Ранд, Шалом Ханох и Шломо Арци.

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