Певице Дженнифер Лопес – 55. Фотогалерея

Фото: Associated Press

24 июля исполнилось 55 лет популярной американской певице и актрисе Дженнифер Лопес.

Дженнифер Линн Лопес родилась и выросла в Бронксе в семье пуэрториканцев: ее отец работал программистом, мать была домохозяйкой. В пять лет Лопес начала брать уроки пения и танцев, и спустя два года уже давала выступления в Нью-Йорке вместе со школой. Дженнифер занималась гимнастикой, бегом, входила в состав школьной команды по софтболу, принимала участия в национальных соревнованиях по бегу. Учась в выпускном классе, Лопес прошла кастинг на роль в небольшом фильме "Моя маленькая девочка", после съемок в котором поняла, что хочет стать "известной кинозвездой".

В начале 1990-х Дженнифер начала свой путь в шоу-бизнесе танцовщицей группы "Fly Girl" в комедийном телешоу "In Living Color". Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме "Селена" в 1997 году, которая принесла ей номинацию на "Золотой глобус". В следующем году роль в фильме "Вне поля зрения" сделала ее первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за фильм. На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом "On the 6", которому предшествовал сингл "If You Had My Love", занявший первое место в шести странах.

После выпуска второго студийного альбома "J.Lo" и фильма "Свадебный переполох" в 2001 году Дженнифер Лопес стала первой в истории певицей и актрисой, фильм с участием с которой и альбом заняли первое место в одну неделю. Всего за свою карьеру певицы выпустила 8 студийных альбомов, 4 из которых стали платиновыми в США.

В 2019 году Лопес побывала в Израиле и выступила в Тель-Авиве. Вскоре после этого она выступала в Египте – и активистам антиизраильских движений не удалось сорвать ее концерты.

Дженнифер Лопес не раз входила в рейтинги самых высокооплачиваемых певиц, самых влиятельных людей мира и списки "самых сексуальных" женщин.

Певица трижды была замужем, от третьего мужа у Лопес двое детей. В августе 2022 года Дженнифер вышла замуж за киноактера Бена Аффлека, с которым у нее был длительный роман около двадцати лет назад.