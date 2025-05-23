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Культура

Ирландский музыкант Боно, лидер U2, раскритиковал ХАМАС и Нетаниягу

Музыканты
время публикации: 23 мая 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 16:00
Ирландский музыкант Боно, лидер U2, раскритиковал ХАМАС и Нетаниягу
AP Photo/Aaron Favila

Ирландский музыкант Боно, лидер U2, выступая с речью на церемонии вручения премий Ivor Novello Awards, раскритиковал ХАМАС и Нетаниягу,

Во время церемонии, когда все четверо участников U2 вышли на сцену, чтобы получить награды за многолетнюю деятельность, Боно призвал к миру между Израилем и Газой: "ХАМАС, освободи заложников, прекрати войну. Израиль, освободись от Биньямина Нетаниягу и от экстремистских фундаменталистов, которые искажают ваши священные книги".

Боно был одним из первых артистов в мире, высказавшихся о трагедии 7 октября. Уже 9 октября 2023 года он посвятил песню погибшим на фестивале "Нова" во время выступления U2 в Лас-Вегасе. "Я хочу спеть в честь наших братьев и сестер, которые пели на фестивале "Нова" в Израиле", – сказал он и исполнил "Peace", напоминает Rotter.

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