Канье Уэст сообщил, что порвал с антисемитизмом

Скандальный рэпер Канье Уэст, который около двух недель назад выпустил видеоклип к песне под названием "Nigga Heil Hitler", сообщил в социальных сетях, что порывает с антисемитизмом.

Во втором посте на эту тему он написал, что любит всех людей. "Я прошу у Господа прощения за причиненную мной боль", – сообщил он в третьем посте.

Об антисемитизме Уэста массово заговорили в 2022 году, хотя для деятелей музыкальной индустрии США это было секретом Полишинеля и ранее. Он выступил с публичными заявлениями в поддержку Адольфа Гитлера и цитировал антисемитские теории заговоров.

В феврале 2025 года после публикации очередной серии антисемитских твитов с рэпером расторгло контракт агентство "33 & West". Интернет-платформа Shopify удалила его онлайн-магазин после того, как в нём стали продаваться футболки с символом свастики.