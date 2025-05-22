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Культура

Канье Уэст сообщил, что порвал с антисемитизмом

Антисемитизм
время публикации: 22 мая 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 21:20
Канье Уэст сообщил, что порвал с антисемитизмом
Evan Agostini/Invision/AP

Канье Уэст сообщил, что порвал с антисемитизмом

Скандальный рэпер Канье Уэст, который около двух недель назад выпустил видеоклип к песне под названием "Nigga Heil Hitler", сообщил в социальных сетях, что порывает с антисемитизмом.

Во втором посте на эту тему он написал, что любит всех людей. "Я прошу у Господа прощения за причиненную мной боль", – сообщил он в третьем посте.

Об антисемитизме Уэста массово заговорили в 2022 году, хотя для деятелей музыкальной индустрии США это было секретом Полишинеля и ранее. Он выступил с публичными заявлениями в поддержку Адольфа Гитлера и цитировал антисемитские теории заговоров.

В феврале 2025 года после публикации очередной серии антисемитских твитов с рэпером расторгло контракт агентство "33 & West". Интернет-платформа Shopify удалила его онлайн-магазин после того, как в нём стали продаваться футболки с символом свастики.

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