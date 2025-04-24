Премьера фильма "Да" израильского режиссера Надава Лапида состоится на Каннском кинофестивале

Фильм израильского режиссера Надава Лапида "Да" включен в программу Каннского кинофестиваля, который стартует 13 мая. Картина вошла в престижную секцию "Двухнедельник режиссеров".

Главный герой картины – джазовый музыкант, который пытается свести концы с концами, и его жена Жасмин, танцовщица. Обоим приходится нелегко особенно после 7 октября. Как гласит пресс-релиз, "им приходится продавать свои искусство, души и тела элите". Вскоре главный герой получает невероятно важное задание – ему нужно написать музыку к новому национальному гимну, который сможет объединить нацию, расколотую политическими противоречиями и войной.

В главных ролях снимались Ариэль Бронз, Эфрат Дор, Наама Прейс и Алексей Серебряков.

"Да" – второй фильм Лапида, который участвует в Каннском кинофестивале. В 2021 году его картина "Колено Ахед" получила приз жюри на набережной Круазетт. А фильм Лапида "Синонимы" принес режиссеру "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля.

Это уже вторая израильская картина, которая оказалась в программе 78-го Каннского кинофестиваля. Ранее стало известно, что вне конкурса будет показан полнометражный дебют израильской постановщицы Ор Синай "Мама".