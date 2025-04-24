Каннский кинофестиваль не упомянул Израиль в связи с гибелью в Газе Фатимы Хасуны

О гибели Фатимы Хасуны 17 апреля сообщила автор фильма "Положи свою душу в руку и иди" Сепиде Фарси, который вошел в параллельную программу ACID, которая проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Фарси заявила, что героиня ее фильма погибла вместе с другими членами семьи в результате израильского удара. Об этом также сообщило официальное палестинское агентство Wafa.

23 апреля, спустя неделю после новости о гибели Хасуны, дирекция Каннского кинофестиваля опубликовала обращение, в котором, несмотря на заявления Сепиде Фарси о безусловной вине Израиля в гибели героини ее фильма, Израиль не упомянут. Организаторы фестиваля подчеркнули, что "25-летняя палестинская фотожруналистка самоотверженно работала над тем, чтобы сохранить свидетельства жизни жителей Газы в 2025 году, несмотря на риски, связанные с войной в палестинском анклаве". В заявлении также говорится, что Хасуна стала "одной из слишком многих жертв насилия, которое охватило регион в последние месяцы" и отмечается, что премьера фильма "Положи свою душу в руку и иди" станет данью памяти погибшей.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа в ответ на запрос Newsru в связи с гибелью Хасуны сообщила, что в ночь 16 апреля террорист из хамасовской "Бригады Газа" был атакован Армией обороны Израиля в городе Газа, который планировал и осуществлял террористические атаки против сил Армии обороны Израиля и израильских гражданских лиц. Гибель членов семьи Хасуна в армии не комментируют.