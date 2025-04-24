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Культура

Фильм израильской постановщицы покажут на Каннском кинофестивале

Кинофестиваль
Канны
Премьера
Израильское Кино
время публикации: 24 апреля 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:30

Каннский кинофестиваль объявил дополнительных участников программы. В программе особых показов оказалась картина "Мама" израильской постановщицы Ор Синай. Синай уже участвовала в Каннском фестивале – в 2016 году ее дебютный короткометражный фильм "Анна" с Евгенией Додиной в главной роли победил в студенческой программе. По регламенту фестиваля, победитель этой программы имеет право вернуться в Канны с полнометражной лентой. Фильм "Мама" – полнометражная версия той самой короткометражки, с которой Ор Сигал победила в Каннах.

Пополнился и список фильмов, участвующих в основном конкурсе – претендентами на "Золотую пальмовую ветвь" стали картина Линн Рэмси "Умри, любовь моя" с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном и драма "Мать и сын" иранского режиссера Саида Рустаи, чей фильм уже показывали в Каннах три года назад, после чего власти Ирана преследовали постановщика.

Еще одно интересное дополнение в параллельных программах – режиссерский дебют Кристен Стюарт "Хронология воды". Напомним, что ранее стало известно, что на фестивале будет представлен режиссерский дебют еще одной звезды Голливуда – фильм Скарлетт Йоханссон "Элеанора Великая".

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Почетную "Золотую пальмовую ветвь" смотра получит американский актер Роберт Де Ниро.

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