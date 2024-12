В байопике Робби Уильямса главную роль исполнила мультипликационная обезьяна

25-26 декабря в американский и европейский прокат выходит биографический фильм "Better Man" (в русскоязычной локализации – "Быть лучше") режиссёра Майкла Грейси, посвящённый популярному британскому певцу Робби Уильямсу. Как и подобает биографиям, картина описывает жизненный путь героя – от детства через участие в бойз-бэнде Take That к успешной сольной карьере.

Изюминка – в исполнителе главной роли. Вместо того, чтобы проводить долгие кастинги, отбирая артистов, похожих на Уильямса внешне и по характеру, создатели картины – с полного согласия Робби Уильямса – отдали его роль обезьяне, нарисованной с помощью компьютерной графики. Движения обезьяны смоделированы с движений живого актёра – британца Джонно Дэвиса, озвучивает персонажа также Дэвис, а в некоторых фрагментах – и лично Уильямс.

Как рассказал изданию Deadline Майкл Грейси, идея пришла ему в голову после того, как он послушал несколько интервью Уильямса, в которых тот сравнивал себя с "говорящей обезьянкой" на сцене и вообще в публичном поле. Музыкант одобрил план, посчитав, что зооморфный персонаж вызовет большее сочувствие, чем антропоморфный. "Мы заботимся о животных больше, чем о людях, – заявил артист. – Кроме того, в этом есть элемент отстранения. Конечно, это человеческая история, но, если бы Робби Уильямса играл человек, многие бы отвлекались на мысли: а похож ли он? Двигается ли он, как Уильямс? Говорит ли, как Уильямс?"

В Израиле фильм "Better Man" выйдет в прокат 2 января. В этом году у Робби Уильямса вышла песня, записанная дуэтом с израильской певицей Ногой Эрез.